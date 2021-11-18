Нафтовий план Вашингтона. У США пропонують екстрений сценарій, аби "збити" ціни на нафту, і просять союзників допомогти. До кого звернулися Штати? І що планують зробити? Подробиці розкаже Дмитро Анопченко.

Економіку США штормить. Індекс споживчих цін зріс на понад 6%. І навіть у мережевих супермаркетах, які трималися до останнього, уже змінюють цінники на популярних товарах - на нові, із більшими цифрами. Газ - у порівнянні з жовтнем минулого року - подорожчав майже удвічі. Вартість бензину - найвища за останні сім років! І все це через енергетичну кризу і високу ціну на нафту - як усередині країни, так і загалом у світі.

І Білий дім розуміє: треба щось робити, причому - терміново. Адже все це (а на додачу - ще й висока інфляція) б'є по рейтингу глави держави, він зараз рекордно низький. Ось чому з'явився амбітний "нафтовий план".

Про це поки що не заявляють офіційно, але агентство Reuters з'ясувало зі своїх джерел: Сполучені Штати попросили низку держав виділити частину чорного золота зі стратегічних резервів. Зробити це в один момент, несподівано і скоординовано. І якщо всі вони виставлять свою нафту на продаж, пропозиція моментально перевищить попит (і то - значно), а отже ціни різко впадуть і - запевняють у Вашингтоні - економіка почне відновлюватися. Переговори проводили в закритому режимі. Зокрема, точно відомо, що Байден та його помічники вже запропонували приєднатися до цього плану Японії, Південній Кореї, Індії й навіть Китаю. І прагнуть долучити до спільних дій ще декілька держав, які споживають світових енергоресурсів найбільше.

Джерела в американській Раді нацбезпеки наразі стверджують, що конкретних домовленостей ще немає. Ніхто не хоче першим брати на себе такі зобов'язання. Але теоретично - якщо Вашингтон сформує альянс, - то ось до нього вже приєднаються. І щоб зі Штатами відносини не зіпсувати, і щоб не залишитися на узбіччі великої політики, а бути частиною плану.

Тому сьогодні ніхто - навіть найвищі політики - не здатен передбачити: що буде далі, коли постійне зростання вартості чорного золота "зіб'ють", наче високу температуру. І водночас готуються до того, що в якийсь момент (коли збереться критична маса учасників) "план Байдена" таки спрацює. Різко знизивши ціни на нафту, а отже - і на бензин, а з ним - і на решту товарів, які сьогодні дорожчають просто на очах.