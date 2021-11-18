У президента России Владимира Путина заявили, что попытка решить конфликт на Донбассе с применением силы приведет к очередной катастрофе. Также представитель Кремля утверждает, что НАТО якобы "накачивает" Украину оружием.

Отмечается, что такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, в условиях непреодолимых противоречий по минским соглашениям в Украине якобы появились "горячие головы", которые призывают решить проблему Донбассу силовыми методами.

"То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - добавил Песков.

Он также заявил, что Украина якобы накачивается натовскими вооружениями.

Ранее Меркель сделала заявление об отношениях с Россией.

Также мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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