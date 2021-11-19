В Болгарии в связи с низким уровнем вакцинации населения от коронврусной инфекции может появится новый опасный штамм COVID-19. Об этом сообщает портал Mediapool.bg.

Таким образом, еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию в Евросоюзе, Тьерри Бретон заявил, что Болгария может стать источником распространения нового варианта COVID-19. В настоящее время уровень иммунизации в стране составляет всего лишь 26%, при том, что на всей территории Евросоюза в среднем он составляет 76%.

Я не хотел бы говорить о потенциально "болгарской версии", но если мы что-нибудь не сделаем, то можем стать свидетелями этого зимой. Поскольку слишком много людей не вакцинированы, новый вариант вируса может сформироваться и стать гораздо более устойчивым. Это было бы очень плохой новостью как для болгар, так и для всех нас на планете.

Отмечается, что в Болгарии, как и во всех странах, есть противники вакцинации, однако медикам и различным экспертам удается переубеждать большую часть из них. А факт того, что в стране такой низкий показатель вакцинации вызывает непонимание в Евросоюзе.

Читайте также, на территории Норвегии обнаружили новый подштамм "Дельта"-коронавирусной инфекции. Согласно данным специалистов из Норвежского института национального здравоохранения, новый вид COVID-19 не является более опасным, чем другие штаммы вируса.

Кроме того, на территории Казахстана началась циркуляция штамма коронавирусной инфекции "Эта". В настоящее время он был обнаружен в 77 странах мира, известно, что этот штамм был лабораторно подтвержден в четырех регионах страны.

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