На территории Казахстана началась циркуляция штамма коронавирусной инфекции "Эта". В настоящее время он был обнаружен в 77 странах мира. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Цой.

По его словам, для подтверждения начала распространения штамма были исследованы почти 100 образцов, из которых более 5% оказались со штаммом "Эта".

По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов дельта (индийский штамм) - 57 (59,4%), альфа (британский) - 24 (25%), уханьский коронавирус - 10 (10,4%) и эта (нигерийский) - 5 (5,2%).

Отмечается, что этот штамм был лабораторно подтвержден в четырех регионах Казахстана - Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также столице страны - Нур-Султане. Известно, что впервые о появлении "Эта"-штамма стало известно в декабре 2020 года.

Читайте также, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии, регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.

Кроме того, в Австрии зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда". Болезнь обнаружили у гражданина Перу. после получения положительного теста, мужчин-пациент был отправлен на самоизоляцию.

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