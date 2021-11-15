В Норвегии нашли новый опасный штамм коронавируса [ Редактировать ]
На территории Норвегии обнаружили новый подштамм "Дельта"-коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-cлужба компании NRK.
Согласно данным специалистов из Норвежского института национального здравоохранения, новый вид COVID-19 не является более опасным, чем другие штаммы вируса.
Отмечается, что в настоящее время никаких данных о том, что вакцина является недействительной против этого штамма, нет.
Читайте также, в северо-востоке Китая зафиксировали новую масштабную вспышку коронавируса. Она была вызвана "Дельта"-штаммом, в результате вспышки в некоторых городах северо-восточного Китая ограничили выезд людей для сдерживания распространения инфекции.
Кроме того, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира. Впервые его обнаружили в Индии, ВОЗ сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 остается похожим на предыдущую неделю, в частности, за последнюю неделю составило 4 395 748.
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