В Харькове произошел вопиющий случай. Пожилая женщина упала посреди магазина, а продавщица даже не отреагировала на проблему и полностью ее проигнорировала. Видео с камер наблюдения опубликовано в TikTok.

Так, на входе в мясной магазин споткнулась женщина, она упала и ударилась головой об прилавок.

Продавщица не спеша выходит из-за прилавка и, посмотрев на женщину, возвращается на свое рабочее место, где начинает перекладывать колбасу.

Все это время безуспешно пострадавшая женщина пыталась подняться, но ей это не удается.

Автор уточняет, что после пенсионерка позвонила своему сыну, чтобы он ее забрал из магазина.

В момент, когда потенциальные покупатели начали покидать магазин, продавщица попросила какого-то мужчину помочь пенсионерке подняться.

Вся одежда пенсионерки была в крови. По словам автора видео, продавщица разрешила женщине подождать сына в магазине, но только в углу. Прибывший сын вызвал "скорую" - оказалось, что у пенсионерки разбито колено и рассечена бровь.

На вопрос менеджера о том, почему продавщица не помогла женщине, та ответила:

А чем ей помогать? Может она пьяная.

Женщину хотели уволить, но она ушла сама, забрав из кассы свое недельное жалование.

Ранее мы писали о том, как в Киеве подростки издевались над пенсионеркой. Как ранее сообщали, в Киеве в квартире на проспекте Правды в Подольском районе случайно нашли останки тела женщины. Родственник владельца дома, который обнаружил эту страшную находку, сразу же позвонил в полицию.

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