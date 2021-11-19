В Херсонской области приняли решение закрыть мобильный ковид-госпиталь в связи с улучшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает "Суспильне".

Таким образом, сейчас в области наблюдается уменьшение количества инфицированных граждан. При этом с конца октября в мобильном госпитале вылечили от коронавируса почти 300 человек.

Если сначала было по 50 больных в сутки, то сейчас по 15. Их может принять и больница, у нас хватает мест. С 29 октября пролечили 244 человека.

Ранее мы писали, что в Херсонской области в мобильном госпитале занята половина коек для инфицированных коронавирусной инфекцией. Медучреждение рассчитано на 120 коек, при этом из тех, кого туда госпитализировали большая часть нуждается в кислородной поддержке.

Кроме того, мобильный госпиталь, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией граждан, переехал из больницы пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

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