В Нидерландах в этом году приняли решение ввести запрет на использование фейерверков на Новый год. Об этом сообщает "Европейская правда".

В правительстве считают, что давление на больницы и так высоко из-за коронавирусной инфекции COVID-19, и не стоит увеличивать его сотнями пострадавших от инцидентов с фейерверками.

Отмечается, что в 2020 году был такой же запрет на пуск фейерверков из-за пандемии коронаврусной инфекции. В связи с этим в медучреждения обратились 108 человек с травмами, 275 – к врачам общей практики. Известно, что среднее количество травмированных в другие годы составляло больше тысячи.

Читайте также, в Киеве во время новогодних праздников при проведении развлекательных мероприятий запрещено использование салютов и фейерверков. Согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.

Кроме того, в итальянской провинции Кьети прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. По предварительной информации от пожарных, которые находятся на месте происшествия, в результате взрыва погибли три человека.

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