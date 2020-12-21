На фабрике фейерверков прогремел взрыв: есть погибшие [ Редактировать ]
В итальянской провинции Кьети прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Об этом сообщает агентство Ansa.
По предварительной информации от пожарных, которые находятся на месте происшествия, в результате взрыва погибли три человека.
Взрыв произошел на заводе Esplodenti Sabino в коммуне Кабальбордино. Подробности происшествия пока неизвестны.
Отмечается, что в районе взрыва было остановлено движение поездов. Также были перекрыты несколько улиц.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв, есть пострадавшие. В квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Пострадавших госпитализировали.
Также мы писали о том, что в Пакистане мощный взрыв "разнес" полицейский участок. В результате трагедии пострадали по меньшей мере 25 человек. Происшествие случилось на расстоянии в 50 метров от участка. Правоохранители винят во взрыве ручную гранату.
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