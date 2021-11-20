Kyivstoner впервые стал отцом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Бывший участник группы "Грибы" и рэпер Кyivstoner (Альберт Васильев) 19 ноября впервые стал отцом. 29-летний музыкант поделился радостной новостью в Instagram и побгародарил за сына свою возлюбленную Алину.
Алина, ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить дальше.
Молодая мама в соцсети назвала Альберта и малыша "самыми лучшими мужчинами".
До Алины рэпер встречался с блогершей Лилией Багировой, но в октябре 2020 года пара распалась. После этого избранницей Kyivstoner стала 24-летняя Алина.
У себя в Instagram девушка сообщила, что с Альбертом они познакомились на дне рождения общей подруги. По образованию Алина актриса, но после окончания учебы работала в ресторанной сфере.
Напомним, что "Грибы" были основаны в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 миллионов просмотров. На композицию было создано множество пародий, а по итогам года она стала самой популярной песней в России по версии iTunes.
После распада "Грибов" Kyivstoner обосновался в России и ведет совместный Youtube-проект с рэпером Бастой.
Напомним, что 25 августа 2021 года Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего музыканта родился сын.
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