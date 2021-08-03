Kyivstoner впервые станет отцом: кто его избранница (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Бывший участник группы "Грибы" и рэпер Кyivstoner (Альберт Васильев) готовится стать отцом. Музыкант поделился радостной новостью в Instagram и показал свою возлюбленную Алину.
Будущий папа положил руки на живот своей избранницы, намекнув об интересном положении. Избранницей Kyivstoner стала 24-летняя Алина. По образованию девушка актриса, но после окончания учебы работала в ресторанной сфере.
У себя в Instagram Алина сообщила, что с Альбертом они познакомились на дне рождения общей подруги. Сколько они встречаются она рассказывать не стала. Не захотела девушка сообщать и о том, на каком сроке беременности она находится. Известно только, что пара ждет сына.
Напомним, что "Грибы" были основаны в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 миллионов просмотров. На композицию было создано множество пародий, а по итогам года она стала самой популярной песней в России по версии iTunes.
После распада "Грибов" Kyivstoner обосновался в России и ведет совместный Youtube-проект с рэпером Бастой.
Напомним, что в Одессе во время концерта российского рэп-исполнителя Басты подрались две фанатки. Девушки поссорились между собой из-за что одна перекрывала другой вид на сцену.
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