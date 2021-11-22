Экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала о том, какие отношения у нее были с коллегой по сцене Славой Каминской на протяжении 15 лет. Певица заявила, что ее неоднократно избивали, унижали и булили, однако она не могла об этом рассказать. Об этом Вика рассказала в программе "Зірковый шлях".

Накануне сестра Виктории сделала скандальное заявление по поводу буллинга и абьюза внутри коллектива. По словам теперь уже сольной исполнительницы, на протяжении всего творческого пути группы Слава унижала ее и распускала руки.

"Были и рукоприкладства. Она меня била, когда эмоционально не могла справиться с чем-то. Помню, в автобусе, лежа в постели, я увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Были моменты, когда она вырывала волосы. Тогда уволили менеджера , потому что он вступился за Славу", – вспомнила Виктория.

Артистка рассказала, что не говорила об этом публично, чтобы не вредить имиджу певиц. Из-за любви к зрителям, "НеАнгелам" и уважения к продюсеру группы Юрию Никитину, она не решалась устроить скандал.

"Все 15 лет я молчала. Я молчала не просто так, а потому что понимала, что это не самое интересное из того, что стоит рассказать", – сказала певица.

Виктория заверила, что никогда не хотела распада дуэта и всеми возможными и невозможными способами пыталась сохранить группу. Однако Слава и продюсер решили, что проект "НеАнгелы" нужно закрыть.

Сейчас вокалистка занимается сольной карьерой и готова выпустить символическую песню, из-за которой в сети возникли подозрения о наигранности конфликта. Некоторые фанаты решили, что экс-участница группы решила таким образом привлечь к себе внимание перед премьерой. Однако сама Вика считает это – удачным совпадением.

Кроме того, Виктория рассказала, что после ситуации с разрезанным тортом Слава позвонила ей и наговорила много неприятных вещей.

По мнению Виктории, исполнительница боится обнародования своих прошлых действий и того, что с ней может произойти после этого.

"Слава позвонила мне. Был эмоциональный выброс и сказано многое, чего я не ожидала услышать. Это были запугивания, что мне не останется ничего, что она заберет нашу команду. Они считали, что я делала какие-то ритуалы. Скорее всего она думает, что с ней что-то произойдет, или я что-нибудь расскажу", – сказала артистка.

Напомним, что скандал разразился, когда фанаты заказали Виктории торт с лицом экс-коллеги Каминской. Исполнительница разрезала выпечку, чем спровоцировала нападки в социальных сетях от Славы, заявившей, что это неуважение к группе и ее фанатам.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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