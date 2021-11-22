Когда Киев выйдет из "красной" зоны: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Киев вскоре выйдет из "красной" зоны карантина. Это связано с тем, что в столице улучшилась ситуация с коронавирусом. Об этом 21 ноября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в ближайшее время город может перейти из "красной" зоны карантина в "оранжевую". Кличко отметил, что заполненность коек в больницах снизилась до 58%. При этом занято 61% коек с кислородом.
"Немного меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", — сказал мэр.
Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в столице до сих пор остается угрожающей. Прогнозируется, что цифры пойдут на убыль благодаря вакцинации.
По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса). В столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.
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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзд у громадському транспорті - спершу винесуть на публічне обговорення.