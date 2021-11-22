С понедельника, 22 ноября 2021 года, в Испании приняли решение изменить правила въезда для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании.

Таким образом, речь идет о прививках вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm) либо же Европейским агентством по лекарственным средствам (все вышеуказанные, а также Vaxzervria и Spikevax).

Отмечается, что указанные новые правила посещения Испании будут распространяться лишь на лиц в возрасте от 12 лет и старше.

Читайте также, Германия, и Франция внесли Украину в список стран "высокого риска". С 10 октября в страны смогут попасть с любой целью только вакцинированные украинцы. Перед поездкой в Германию туристам из Украины необходимо зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение.

Кроме того, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.

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