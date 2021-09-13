Черногория ужесточила правила въезда [ Редактировать ]
Минздрав Черногории изменил правила въезда для туристов. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.
Об этом пишет RTCG.
Для въезда в Черногорию необходимо будет иметь при себе сертификат о полном вакцинацию против коронавируса, что была завершена не позднее чем за 14 дней.
Отмечается, что прививка одной дозой двухкомпонентного препарата - больше не будет признаваться.
Стоит добавить, что для невакцинированных путешественников правила въезда не изменились. Им и в дальнейшем разрешено путешествовать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или же экспресс-тестом на антиген, который был сделан не ранее чем за 48 часов соответственно.
Читайте также, Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. COVID-сертификат - это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
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