В Николаеве сотрудница КП "Николаевэлектротранс" несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6. Конфликт разразился из-за порванных денег. Об этом свидетельствует приговор от 17 ноября.

Как стало известно, женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке "Мельница". Водитель возмутилась из-за того, что женщина якобы дала ей для оплаты проезда порванные деньги. Она начала выражаться нецензурно, после чего пассажирка сменила 5 гривен на 50.

Однако водитель продолжила вести себя агрессивно — она бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка перешагнула порог, чтобы его забрать. Водитель остановила троллейбус не на остановке, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона.

Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот.

После этого пострадавшая из-за плохого самочувствия обратилась к гинекологу. Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 "Умышленное нанесение ударов, нанесших физическую боль без телесных повреждений".

Водитель своей вины не признала и заявила, что пострадавшая придумала инцидент. Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа 850 гривен.

Напомним, что похожая трагедия в октябре произошла в Винницкой области. Там 16-летняя школьница-отличница зарезала мать, которая не пускала ее гулять, и скинула ее тело в колодец.

Ранее сообщали, что в Кирилловке Запарожской области убили 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.