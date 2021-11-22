В Европе наблюдается резкое удешевление голубого топлива [ Редактировать ]
В Европе стоимость природного газа "упала" почти до 990 долларов за тысячу кубометров. Об таком результате свидетельствуют данные биржи ICE.
Таким образом, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $993 за тысячу кубометров или 85 евро за МВт ч.
Отмечается, что 17 ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов 16 ноября.
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Кроме того, биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В последний раз голубое топливо торговалось на этом уровне в октябре, в моменте стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 17,68% до 93,59 евро за МВт·ч, то есть 1108 долларов за тысячу кубометров.
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