С 1 декабря 2021 года в Украине на 500 гривен минимальный размер зарплаты в Украине вырастет, она будет составлять 6 500 гривен. Минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) вырастет до 1 430 гривен. Об этом свидетельствует закон в государственном бюджете на 2021 год.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Сильнее всего повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей (ФОПов) на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.

Отметим, всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают максимальную и минимальную пенсии. Самая большая прибавка составит 800 грн.

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