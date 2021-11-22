За 2021 год было увеличено количество приборов автофиксаии нарушений/ фото: sudreporter.org

За 10 месяцев 2021 года на территории Украины количество дорожно-транспортных происшествий составило более 150 тысяч. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество аварий снизилось на 6%. Также были обнародованы положительные последствия судебного разбирательства административных материалов по управлению в состоянии опьянения.

Их рассмотрено более 60 тысяч и в 22 случаях уже произошло применение таких санкций, как безвозмездное изъятие транспортных средств. 48 раз платно изъяты транспортные средства, в 203 случаях применен административный арест. Это последствия тех положительных изменений, которые были приняты по законопроекту №2695.

Отмечается, что за 2021 год удалось намного увеличить количество приборов автоматической фиксации нарушений ПДД. В настоящее время их 236 штук.

Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Кроме того, еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработали на дорогах Украины. Они заработали в пяти городах и одной области, на автомобильных дорогах Полтавской области, а также нескольких городов появились приборы фиксации.

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