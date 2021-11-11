За фиксацию нарушений ПДД будут платить: как обогатиться [ Редактировать ]
Украинцев, которые будут фиксировать видеонарушения, хотят награждать. За каждый снятый видеоролик свидетель сможет получить 10% от уже уплаченного штрафа. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде.
Предлагается усовершенствовать действующий режим фотосъемки (видеозаписи) и добавить в перечень субъектов, которые могут его осуществлять, физических лиц, которые являются непосредственными свидетелями нарушения.
О каких нарушениях идет речь?
Согласно законопроекту, такое правило будет касаться не всех нарушений правил дорожного движения, а в случае:
- проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;
- пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
- парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
- оставление места совершения ДТП.
Как фиксировать нарушения?
Предусмотрено, что обязательным условием для видео - или фотофиксации является использование "Дии", чтобы идентифицировать пользователя, гарантирование целостности и подлинности созданных материалов.
Кроме того, использование "Дии" позволит фиксировать определение времени, даты и географических координат осуществления фиксации. С помощью специальных программных средств будет осуществляться передача материалов фотосъемки (видеозаписи) в правоохранительные органы.
Сколько заплатят?
Граждане, которые зафиксировали нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства, обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получают статус извещателя и в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа могут получить вознаграждение в размере 10% от этого штрафа.
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