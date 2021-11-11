Украинцев, которые будут фиксировать видеонарушения, хотят награждать. За каждый снятый видеоролик свидетель сможет получить 10% от уже уплаченного штрафа. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Предлагается усовершенствовать действующий режим фотосъемки (видеозаписи) и добавить в перечень субъектов, которые могут его осуществлять, физических лиц, которые являются непосредственными свидетелями нарушения.

О каких нарушениях идет речь?

Согласно законопроекту, такое правило будет касаться не всех нарушений правил дорожного движения, а в случае:

проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;

пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;

парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;

оставление места совершения ДТП.

Как фиксировать нарушения?

Предусмотрено, что обязательным условием для видео - или фотофиксации является использование "Дии", чтобы идентифицировать пользователя, гарантирование целостности и подлинности созданных материалов.

Читайте также Украинцев начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

Кроме того, использование "Дии" позволит фиксировать определение времени, даты и географических координат осуществления фиксации. С помощью специальных программных средств будет осуществляться передача материалов фотосъемки (видеозаписи) в правоохранительные органы.

Сколько заплатят?

Граждане, которые зафиксировали нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства, обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получают статус извещателя и в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа могут получить вознаграждение в размере 10% от этого штрафа.

Ранее мы писали о том, когда и на сколько будут штрафовать владельцев "евроблях".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.