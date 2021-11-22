Захід допоможе Україні оборонятися від Росії – Олексій Данілов [ Редактировать ]
Захід допоможе Україні в разі наступу РФ. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, в світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.
"Київ не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь Росії", - запевнив секретар Радбезу.
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