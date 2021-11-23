В Киев из Ирана поступила партия героина, замаскированная под кирпичи. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции.

Общий вес наркотиков составил 370 килограмм, а стоимость - миллиард гривен. Согласно данным правоохранителей, партию наркотиков транснациональная преступная группировка везла из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

Отмечается, что дальнейший путь героина был в страны Европы. Известно, что организатором преступной схемы являлся гражданин Турции.

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Кроме того, в Тернопольской области был перекрыт крупный канал сбыта наркотических веществ. Злоумышленники действовали большое года с июля 2020 года до октября 2021 года, организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю.

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