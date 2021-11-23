Сотрудники полиции в Днепропетровской области разоблачили наркосиндикат, который функционировал под защитой экс- и нынешних сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, преступники занимались распространением наркотических веществ на территории Днепропетровской области, при этом один из правоохранитеоей был уличен в применении пыток.

Преступная организация изготавливала и распространяла наркотики на территории Днепропетровской области с ведома отдельных полицейских, в частности руководящего звена. Кроме того, одному из должностных лиц полиции инкриминировали пытки лиц.

Отмечается, что организаторами наркосиндиката выступили 32-летний уроженец Грузии, а также 60-летний бывший сотрудник полиции, который был первым заместителем начальника УМВД в регионе. Известно, что в синдикат входили 14 человек, возрастом от 21 до 47 лет, при этом каждый из них имел собственные обязанности. Правоохранители провели 40 обысков, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства.

Читайте также, бывшие сотрудники правоохранительных органов были задержаны в столице за наркоторговлю. Двое экс-сотрудников полиции, а именно майор и подполковник (освободились из рядов полиции в 2020 году), организовали незаконный бизнес, связанный с оборотом наркотических средств.

Кроме того, в Хмельницком полицейские задержали педагога, занимался сбытом амфетамина. 38-летний преподаватель одного из лицеев распространял дурман среди наркозависимых жителей областного центра, "барыжил" даже на переменах между уроками в учебном заведении, где работал.