В Одессе 17-летний юноша угнал автомобиль и устроил гонки с полицией. Об этом сообщает патрульная полиция региона во вторник, 23 ноября.

Сегодня во время патрулирования Приморского района города внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал. Более того, попытался скрыться от инспекторов, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации.

Нарушителя догнали на улице Тираспольской. За рулем машины был 17-летний парень, у которого не было документов на автомобиль.

Вскоре патрульные получили ориентировку об угоне автомобиля Daewoo, который они остановили.

Напомним, что на трассе Киев - Чоп недалеко от Львова водитель выехал для обгона на полосу встречного движения и протаранил фуру. В результате ДТП погибли отец и сын.

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