Ракета-носитель Falcon 9 с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который должен проверить первую в своем роде систему защиты Земли от потенциально опасных космических объектов, стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ракеты состоялся в 09:21 по киевскому времени 24 ноября.

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от ракеты Falcon 9 и полетит в направлении двойного астероида Дидим - Диморф, который вращается вокруг Солнца. Планируется, что осенью 2022 года аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч.

Размер этого астероида, как футбольный стадион (диаметр 170 метров), а попасть в него ученые планируют объектом размером с холодильник и весом 500 кг.

В результате удара зонда орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима (диаметр - 760 м), должна будет отклониться.

Удар должен будет сократить период обращения Диморфа примерно на одну минуту, замедлив его на 0,4 миллиметра в секунду.

Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем можно будет менять траекторию движения потенциально опасных для Земли объектов.

Минимальная дистанция сближения Дидима с нашей планетой равна примерно 10 млн км, а в настоящий момент он удален примерно на 480 млн км.

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