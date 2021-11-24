Хоккейные клубы "Донбасс" (действующий чемпион Украины) и "Краматорск" исключены из числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Причина - клубы трижды нарушили регламент ФХУ, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.

16 ноября Федерации хоккея Украины временно отлучила на период проведения расследования по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя "Краматорска" Павла Тарана.

Хоккеисты якобы покинули ряды национальной команды перед матчем с итальянцами после звонка владельца ХК "Донбасс" Бориса Колесникова.

Однако и "Краматорск" (во встречах против "Сокола" и "Белого Барса") и "Донбасс" (в противостояниях с "Днепром" и "Кременчугом") всех отстраненных игроков выпускали на лед. За это команды наказали техническими поражениями.

Желая сохранить соревнования в их нынешнем виде, Федерация хоккея Украины предоставила нарушителям еще один шанс вернуться в правовое поле. В преддверии матча "Донбасс" - "Краматорск", который состоялся вчера, 23 ноября, в Краматорске, ФХУ предупредила перечисленные клубы и игроков, что в случае очередного выхода отлученных хоккеистов их клубы будут сняты с соревнований.

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Клубы проигнорировали предупреждение Федерации, за что были их наказали снятием с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

ХК "Донбасс" назвал решение Федерации хоккея Украины о снятии команды с чемпионата Украины неправомерным.

Это решение стало финальной точкой в череде неправомерных решений ФХУ, нарушающих нормы дисциплинарного кодекса ФХУ, а также трудового законодательства Украины. Исключая "Донбасс" из состава участников чемпионата Украины по хоккею, ФХУ наносит непоправимый вред для развития всего украинского хоккея. Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

Хоккейный клуб "Донбасс" более 10 лет является топовым клубом Украины, восемь раз дончане становились чемпионами Украины, ежегодно представляют нашу страну на международной арене. В сезоне 2012/13 дончане выиграли единственный на тот момент клубный европейский трофей - Континентальный кубок Международной федерации хоккея.

Как сообщает XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить собственную организацию - хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".

На сайте Украинской хоккейной лиги сообщается о снятии с чемпионата ХК "Белый Барс" и "Мариуполь".

Ранее сообщалось, что единственный чернокожий хоккеист в Украине покинул донецкий клуб из-за расистского скандала.