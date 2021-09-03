Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея договорились об участии игроков лиги на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ оставляет за собой право не отправлять хоккеистов на Олимпиаду, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Это будут первые Олимпийские игры для игроков НХЛ с 2014 года в Сочи. НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиады пять раз подряд - с 1998 по 2014 год. Трижды золото выигрывали канадцы, по одному разу - сборные Чехии (Нагано-1998) и Швеции (Турин-2006).

В Играх-2018 в корейском Пхенчхане игроки НХЛ участия не принимали. Тогда в олимпийском турнире победили россияне.

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Лига считает, что участие в Олимпийских играх срывает сезон НХЛ, особенно если они проводятся не в Северной Америке.

Канада традиционно доминирует в хоккее, выиграв пять из последних шести турниров: чемпионат мира в 2004 и 2016 годах, а также Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Ванкувере в 2010 году и Сочи в 2014 году. Канада стала чемпионом мира по хоккею и в 2021 году.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. Турнир 2023 года состоится в Санкт-Петербурге.

В олимпийском турнире в Пекине примут участие 12 стран, разделенных на три группы. К восьмерке лучших наций - Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария - присоединится Китай на правах хозяина, а также недавно прошедшие квалификацию команды из Словакии, Латвии и Дании.

Напомним, что хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в июле 2021 года второй год подряд выиграл Кубок Стэнли.