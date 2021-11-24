По состоянию на утро среды, 24 ноября, в Украине по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 13 млн человек. Всего в стране уже проведено более 23 млн прививок. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки

За минувшие сутки, 23 ноября от коронавируса вакцинировано 286 121 человека, из которых:

одну дозу вакцины получили 86 299 человек,

полностью иммунизированны (получили две дозы) - 199 822 человека.

В Украине всего

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID привито 13 000 634 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 13 000 632, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 225 182 человека.

В общем количестве в стране проведено 23 225 814 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием, лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства.

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