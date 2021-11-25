В Луганск прибыл российский гумконвой [ Редактировать ]
Источник: Луганскинформцентр
Колонна грузовиков с гуманитарной помощью из России прибыла в четверг, 25 ноября, в оккупированный Луганск. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
Восемь автомобилей доставили в Луганск 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов. Ранее глава Минздрава самопровозглашенной "ЛНР" Наталия Пащенко заявила, что из РФ завезут партию российской вакцины "Спутник Лайт". Украинские пограничники не смогли досмотреть груз.
Это 104-й по счету грузовой конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей ОРДЛО. Предыдущий доставили в Луганск 14 октября - 79 тонн медикаментов, медицинского оборудования и материалов.
Напомним, что первый гуманитарный конвой прибыл в Луганск 22 августа 2014 года.
Ранее сообщалось, что на Донбассе враг обстрелял из минометов пункт пропуска "Марьинка".
по теме
В последние недели в Евросоюзе появились серьезные опасения, что в регионе назревает серьезный вооруженный конфликт. В Европе есть три "пороховые бочки", где в ближайшее время может "вспыхнуть" военный конфликт, который погрузит в хаос весь континент
В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную
Глава подкомитета Верховной Рады по оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил, что в Вашингтоне одобрили применение Javelin на Донбассе
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin
С начала пятницы, 19 ноября, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью