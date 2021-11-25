Колонна грузовиков с гуманитарной помощью из России прибыла в четверг, 25 ноября, в оккупированный Луганск. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".

Восемь автомобилей доставили в Луганск 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов. Ранее глава Минздрава самопровозглашенной "ЛНР" Наталия Пащенко заявила, что из РФ завезут партию российской вакцины "Спутник Лайт". Украинские пограничники не смогли досмотреть груз.

Это 104-й по счету грузовой конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей ОРДЛО. Предыдущий доставили в Луганск 14 октября - 79 тонн медикаментов, медицинского оборудования и материалов.

Напомним, что первый гуманитарный конвой прибыл в Луганск 22 августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что на Донбассе враг обстрелял из минометов пункт пропуска "Марьинка".