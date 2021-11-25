Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в военных учениях с партнерами по НАТО. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

В ноябре 2021 года в Черное море заходил флагманский корабль Шестого флота ВМC США Mount Whitney. В последний раз ракетный эсминец НАТО заходил в Черное море в августе 2021 года.

Напомним, что согласно конвенция Монтре 1936 года, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, при условии уведомления Турции.

Напомним, что 22 ноября в Украину прибыли два американских патрульных катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы". В начале месяца сообщалось, что Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением.