В Черное море идет американский ракетный эсминец [ Редактировать ]
Источник: Шестой флот ВМС США
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море для участия в военных учениях с партнерами по НАТО. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.
В ноябре 2021 года в Черное море заходил флагманский корабль Шестого флота ВМC США Mount Whitney. В последний раз ракетный эсминец НАТО заходил в Черное море в августе 2021 года.
Напомним, что согласно конвенция Монтре 1936 года, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, при условии уведомления Турции.
Напомним, что 22 ноября в Украину прибыли два американских патрульных катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы". В начале месяца сообщалось, что Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское.
В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением.
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