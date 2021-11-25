В КНДР запретили носить кожаные плащи. Полицейские якобы снимают их с людей прямо на улицах и устраивают рейды в магазинах, конфискуя эти предметы одежды. Об этом сообщает Radio Free Asia.

Корейцев лишают кожаных плащей, поскольку власти считают "неуважительным" копирование культового стиля вождя страны Ким Чен Ына, который питает слабость к кожаным плащам. Впервые он нарядился в кожаный плащ и появился в нем на публике в 2019 году.

В последнее время кожаные плащи стала также носить младшая сестра Ким Чен Ына - член политбюро Ким Е Чжон. Кожаный плащ стал в КНДР своеобразным символом власти, который не должен быть доступен простым гражданам.

Плащи и пальто - из натуральной кожи для элиты и из искусственной для остальных - в Северную Корею завозят в основном из Китая. Плащи из натуральной кожи стоят в КНДР около $34 долларов, из искусственной - $16. При этом средняя месячная зарплата в КНДР в 2018 году составляла около 4 000 северокорейских вон ($0,66).

Длинные кожаные плащи вошли в моду относительно недавно, а кожаные куртки пользуются популярностью с начала 2000-х годов - под влиянием южнокорейских фильмов.

Южнокорейский актер Чан Дон Гун

Северокорейские власти характеризуют модный тренд, как "нечистую тенденцию бросать вызов авторитету Высшего Сана".

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в КНДР запретили 15 стрижек и пирсинг как символ "капиталистический культуры".