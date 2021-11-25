Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции, который занимался продажей закрытых баз данных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, злоумышленник торговал информацией из баз данных МВД, налоговой службы, миграционной службы, фискальной службы, Минюста, Пенсионного фонда, а также банковских учреждений и операторов мобильной связи.

Отмечается, что "покупателей" продавец находил через мессенджер Telegram, а плату за свои услуги взымал на банковскую карту. Сотрудники спецслужбы "накрыли" злоумышленника во время сбыта информации относительно двух граждан Украины. Известно, что фигурант получил подозрение по статье за несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом.

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Кроме того, хакеры взломали Twitter-аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа России и и выставили от его лица на продажу базу данных российских туристов, застрявших за границей. Взломщики предлагают купить базу за июнь 2020 года за 66 биткоинов

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