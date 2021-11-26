В четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко рассказал детали.

По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает.

По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что под Киевом пьяная автоледи устроила масштабное ДТП.

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