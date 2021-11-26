На острове Шри-Ланка прошли мощные ливни, в результате которых погибли более 10 человек, а также множество получили травмы. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

В Центре реагирования на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки заявили, что всего от стихийного бедствия пострадали более 100 тысяч семей, а также 14 человек погибли и по меньшей мере 22 получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что один человек считается пропавшим без вести. Известно, что синоптики прогнозируют, что в большинстве регионов страны продлятся мощные ливни в течение следующих суток. Известно, что власти страны порекомендовали всем жителям прибрежных районов на время перебраться вглубь государства.

Читайте также, в Индии ливни привели к оползням и разрушениям. В результате стихии 5 человек погибли и двое пропали без вести, последствиями ливней стали разрушенный мост и дома в штате Уттаракханде, в деревне Джумма обрушились три дома, в которых находились люди.

Кроме того, в западной части Японии прошли сильные ливни, в результате которых началось масштабное наводнение, а также оползни. В частности, на острове Кюсю выпало рекордное количество осадков, в одном из районов которого выпало 956 миллиметров осадков.

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