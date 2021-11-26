Ученые нашли простой способ сохранить здоровье собак [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
У собак, которых кормят лишь один раз в сутки, реже проявляются возрастные заболевания по сравнению с теми, которых кормят чаще. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле, исследование которых о старении собак опубликовано на сайте bioRxiv.
Есть множество свидетельств того, что так называемое прерывистое голодание - частичное ограничение питания, когда между приемами пищи вводятся принудительные перерывы, - может замедлять старение у некоторых видов животных, например у мышей. Ученые решили проверить эти данные относительно кормления собак и опросили 24 тыс. владельцев питомцев.
Оказалось, что у собак, которых кормили один раз в день, диагностируют характерные возрастные изменения, а также известные возрастные болезни - от рака до собачьего эквивалента деменции - гораздо реже.
Исследование так и не установило однозначную причинно-следственную связь между режимом кормежки и болезнями. Не исключено, что гораздо большее значение имеет общее количество еды, а не то, как часто она ест.
Например, собаки, которых кормят два раза в день или чаще, получают больше шансов заработать ожирение. Зоологи отмечают также, что с помощью опросов не получается точно оценивать количество потребляемых калорий.
В настоящее время многие организации советуют кормить собак два раза в день. Если дальнейшие исследования подтвердят, что кормление раз в день способствует улучшению здоровья питомцев вне зависимости того, сколько пищи собаки съедают в целом, то это может привести к изменению подобных рекомендаций.
Напомним, что украинцев начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка.
по теме
Употребление кофе и чая связали со снижением риска старческого слабоумия. Для этого каждый день нужно пить в среднем две-три чашки кофе и от трех до пяти стаканов чая
У квартирі жінки прорвала труба, але вона навідріз відмовилася пускати комунальників. Два місяці люди сиділи без тепла та гарячої води.
Небезпечне сусідство із... мастифами. Це одна з найлютіших порід собак у світі. А розводять їх у приватному будинку в селі Княжичі, що на Київщині.
Избыток серы в диете связали с увеличенным риском рака прямой и толстой кишки. Сера содержится в красном мясе, картошке фри и полуфабрикатах
В Україні запрацював закон про нові правила утримання тварин, а Кабмін затвердив перелік найбільш агресивних псів.