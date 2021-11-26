​У собак, которых кормят лишь один раз в сутки, реже проявляются возрастные заболевания по сравнению с теми, которых кормят чаще. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле, исследование которых о старении собак опубликовано на сайте bioRxiv.

Есть множество свидетельств того, что так называемое прерывистое голодание - частичное ограничение питания, когда между приемами пищи вводятся принудительные перерывы, - может замедлять старение у некоторых видов животных, например у мышей. Ученые решили проверить эти данные относительно кормления собак и опросили 24 тыс. владельцев питомцев.

Оказалось, что у собак, которых кормили один раз в день, диагностируют характерные возрастные изменения, а также известные возрастные болезни - от рака до собачьего эквивалента деменции - гораздо реже.

Читайте также Выведена формула для определения "человеческого" возраста собаки

Исследование так и не установило однозначную причинно-следственную связь между режимом кормежки и болезнями. Не исключено, что гораздо большее значение имеет общее количество еды, а не то, как часто она ест.

Например, собаки, которых кормят два раза в день или чаще, получают больше шансов заработать ожирение. Зоологи отмечают также, что с помощью опросов не получается точно оценивать количество потребляемых калорий.

В настоящее время многие организации советуют кормить собак два раза в день. Если дальнейшие исследования подтвердят, что кормление раз в день способствует улучшению здоровья питомцев вне зависимости того, сколько пищи собаки съедают в целом, то это может привести к изменению подобных рекомендаций.

Читайте также Кинологи назвали опасные для собак цветы и растения

Напомним, что украинцев начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка.