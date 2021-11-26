Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его главная ошибка на посту главы государства - чрезмерное доверие к людям в кадровых вопросах, а также недостаточно решительные действия по отношению к России. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю экватора своей каденции.

Доверие - это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. Людей это (власть - ред.) сильно меняет. Я не знал, что такое соблазн в Верховной Раде, что так можно любить кресло... Я больше стал любить своих собак по этой причине. Если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка.

Также своей ошибкой президент Зеленский назвал недостаточно жесткие и решительные действия в отношениях с Россией.

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Мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я уверен, что это поправимо. Я очень хотел спринт, но перешел из него в программу более длительную.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за эпизод с операцией по задержанию сотрудников ЧВК "Вагнер". Глава государства заявил, что украинская разведка недостаточно тщательно проработала операцию по захвату наемников в самолете, что могло привести к множеству жертв.