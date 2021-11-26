Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время его каденции удалось успешно реализовать ряд важных реформ. Среди них он назвал земельную и банковскую, а также инфраструктурную - в рамках правительственной программы "Большое строительство".

Инфраструктурная реформа - самая большая и удачная за 50 лет. Я считаю, что это большой прогресс. Мы измеряем успехи в строительстве и развитии страны в тысячах километров дорог. Не в одном мосту, когда мы гордимся, что, например, мост в Запорожье строится, а уже строится 150 мостов.

Глава государства снова пообещал украинцам запустить национального авиаперевозчика и довести до конца судебную реформу.

Также Владимир Зеленский назвал имена министров и чиновниками, работой которых он доволен.

Сейчас кого-то не назову - обидятся. Но, тем не менее, я доволен работой министра инфраструктуры. Я доволен сегодня, наконец-то, Юлией Свириденко - первым вице-премьером, я считаю, что у нас появилась или появился министр экономики. Я так считаю на сегодня, что она профессиональная и порядочная, посмотрим. Я считаю, что у нас сегодня честный и профессиональный министр охраны здоровья. Я считаю, что у нас очень мощный глава Офиса президента, у которого такой тяжелый крест - и столько за него сказали... несправедливо.

Президент Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за скандала с "вагнеровцами". Пояснение главы государства относительно срыва спецоперации по захвату наемников, которые убивали на Донбассе украинцев, читайте тут.