Решение было принято для подержания "на плаву" национальной валюты/ фото: Минфин

В Национальном банке Украины за неделю реализовали на межбанке 630,1 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Таким образом, 30 миллионов долларов регулятор продал с выбором лучшей цены, а 600,1 миллион - в рамках интервенций по единому курсу.

Отмечается, что такое решение было принято для подержания "на плаву" национальной валюты гривны, курс которой за неделю упал с 26,25 за доллар США до 26,56 за доллар США. Известно, что с начала 2021 года Национальный банк Украины приобрел для резервов 3,606 миллиарда долларов, а продал - 984,7 миллионов долларов.

Читайте также, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. А положительное сальдо интервенций НБУ составило 20 млн долларов, на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление, курс гривны рос в связи со значительным предложением наличной иностранной валюты.

Кроме того, несмотря на принятый в Украине закон о виртуальных активах, украинцы, как и раньше не смогут покупать за биткойны материальные ценности. "Виртуальная валюта", это не валюта по существу, а набор, элемент цифрового кода, некий нематериальный актив.