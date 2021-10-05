Несмотря на принятый в Украине закон о виртуальных активах, украинцы, как и раньше не смогут покупать за биткойны материальные ценности. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Lb.ua.

Виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги. Это принципиально. В законе это отображено. Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, определено как нематериальное благо.

Глава НБУ считает, что "виртуальная валюта", это не валюта по существу, а набор, элемент цифрового кода, некий нематериальный актив.

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Это цифровое представление стоимости, которым можно торговать или передавать в цифровом виде. И вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того, чтобы купить что-то материальное - квартиру, машину и т.д., сначала нужно осуществить их обмен на фиатную валюту, а именно - на гривну.

Кирилл Шевченко признает, что виртуальная валюта может быть средством накопления, как и любой другой нематериальный актив.

Однако наибольшее опасение в случае с виртуальными активами связано с их использованием для отмывания грязных денег и недопущением того, чтобы наша страна превратилась в некую всемирную прачечную, по которой отмывают грязные деньги.

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Руководитель центробанка не знает, сколько криптовалюты успели накопить украинцы.

Нет никакой официальной статистики. Оценить очень сложно. Хотя я считаю, что данные СМИ о том, что там в обращении один миллиард гривен в день, преувеличены.

Биткойн на данный момент нельзя классифицировать как деньги, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В МВФ перечислили угрозы, которые несут децентрализованные криптовалюты, таких как Bitcoin и Ethereum, в качестве национальных валют или узаконенных средств платежа:

внутренние нестабильные цены;

трудности со сбором налогов;

невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.