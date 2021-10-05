"Это принципиально": глава НБУ рассказал, когда украинцы смогут расплачиваться криптовалютой [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Несмотря на принятый в Украине закон о виртуальных активах, украинцы, как и раньше не смогут покупать за биткойны материальные ценности. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Lb.ua.
Виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги. Это принципиально. В законе это отображено. Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, определено как нематериальное благо.
Глава НБУ считает, что "виртуальная валюта", это не валюта по существу, а набор, элемент цифрового кода, некий нематериальный актив.
Это цифровое представление стоимости, которым можно торговать или передавать в цифровом виде. И вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того, чтобы купить что-то материальное - квартиру, машину и т.д., сначала нужно осуществить их обмен на фиатную валюту, а именно - на гривну.
Кирилл Шевченко признает, что виртуальная валюта может быть средством накопления, как и любой другой нематериальный актив.
Однако наибольшее опасение в случае с виртуальными активами связано с их использованием для отмывания грязных денег и недопущением того, чтобы наша страна превратилась в некую всемирную прачечную, по которой отмывают грязные деньги.
Руководитель центробанка не знает, сколько криптовалюты успели накопить украинцы.
Нет никакой официальной статистики. Оценить очень сложно. Хотя я считаю, что данные СМИ о том, что там в обращении один миллиард гривен в день, преувеличены.
Биткойн на данный момент нельзя классифицировать как деньги, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В МВФ перечислили угрозы, которые несут децентрализованные криптовалюты, таких как Bitcoin и Ethereum, в качестве национальных валют или узаконенных средств платежа:
- внутренние нестабильные цены;
- трудности со сбором налогов;
- невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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