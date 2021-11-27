Фемида вынесла жесткое решение виновнику аварии под Харьковом [ Редактировать ]
Киевский районный суд Харькова арестовал водителя грузовика, который, находясь в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное смертельное ДТП на въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Таким образом, суд признал 41-летнего мужчину виновным и вынес ему приговор в виде 60 суток ареста без права внесения залога.
Отмечается, что экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.
Напомним, в четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.
Кроме того, в такси, в которое влетел грузовик на въезде в Харьков, были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу, их состояние здоровья сейчас стабильное.
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