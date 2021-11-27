В Киеве на мемориале жертвам Голодомора после возложения цветов пожилой мужчина ел хлеб, который положили возле скульптуры девочки с колосками. Об этом сообщает Сегодня.

На кадрах ролика видно, как мужчина подходит к скульптуре и берет с постамента хлеб и есть его.

Также пожилой мужчина взял с постамента яблоки и положил в сумку.

День памяти жертв голодомора в Украине

Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года, изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.

В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.

В 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.

В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

Читайте также, президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора и заверил в поддержке Украину. В заявлении говорится, что Соединенные Штаты привержены украинскому народу и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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