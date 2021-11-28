Звезду телешоу "Х-фактор" и "Голос" затянуло в конвейер на заводе (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В США погиб Томас Уэллс - участник популярных телевизионных шоу "Х-Фактор", "Голос" и "У Америки есть талант". Об этом сообщает издание TMZ.
Жена певца Джессика рассказала, что с Томасом произошел несчастный случай на рабочем месте. На заводе по производству шин в штате Оклахома его затянуло в конвейер.
46-летний Томас Уэллс, отец троих детей, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже его доставили вертолетом в медицинский центр штата Техас. Травмы оказались слишком серьезными, 13 ноября он скончался.
Томас Уэллс занимался музыкой с раннего детства, он пел в церковном и школьном хоре, но и играл на разных инструментах, подбирая мелодии на слух.
Уэллс участвовал в американской версии The X Factor в 2011 году и в вокальном конкурсе NBC The Winner Is в 2013 году. Также проходил прослушивание в America's Got Talent и The Voice.
Ранее "Подробности" писали, что звезда американского "Голоса" помочилась на фаната прямо на сцене.
по теме
В связи с инцидентом группа Brass Against опубликовала заявление в Facebook. В нем указано, что солистка "увлеклась" и подобное больше не повторится
У канадского музыканта Брайана Адамса второй раз за месяц выявили коронавирус. Подробностей о своем самочувствии музыкант не сообщил
Британский поп-музыкант Эд Ширан снимал клип в Украине. Артист выложил в своем Instagram фото из Киева. Подробности съемок клипа и песня держатся в секрете
Композиция канадца The Weeknd обошла хит 1960 года Twist американского рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера, на третьем месте - гитарист Карлос Сантана с песней Smooth, которую он записал в 1999 году вместе с Робом Томасом
В Украине умер профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко