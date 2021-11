В США погиб Томас Уэллс - участник популярных телевизионных шоу "Х-Фактор", "Голос" и "У Америки есть талант". Об этом сообщает издание TMZ.

Жена певца Джессика рассказала, что с Томасом произошел несчастный случай на рабочем месте. На заводе по производству шин в штате Оклахома его затянуло в конвейер.

46-летний Томас Уэллс, отец троих детей, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже его доставили вертолетом в медицинский центр штата Техас. Травмы оказались слишком серьезными, 13 ноября он скончался.

Томас Уэллс занимался музыкой с раннего детства, он пел в церковном и школьном хоре, но и играл на разных инструментах, подбирая мелодии на слух.

Уэллс участвовал в американской версии The X Factor в 2011 году и в вокальном конкурсе NBC The Winner Is в 2013 году. Также проходил прослушивание в America's Got Talent и The Voice.

Ранее "Подробности" писали, что звезда американского "Голоса" помочилась на фаната прямо на сцене.