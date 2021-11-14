Звезда американского "Голоса" помочилась на фаната прямо на сцене (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Участница американского шоу "Голос", солистка кавер-группы Brass Against София Уриста прямо на сцене справила малую нужду на лицо поклонника. О вопиющем случае пишет британское издание The Independent.
Певица выдала на фаната "золотой дождь" во время рок-фестиваля Welcome To Rockville в Дейтона-Бич в американском штате Флорида.
Перед инцидентом Уриста заявила толпе, что ей нужно помочиться.
Мне нужно в туалет. И я не могу добраться до ванной. Так что мы могли бы устроить из этого шоу.
София Уриста позвала фаната на сцену, уложила его на спину, и перепивая Wake Up группы Rage Against the Machine, спустила штаны и под одобрительные крики толпы помочилась на его лицо.
Мужчина во время происходящего лежал на полу, а когда Уриста закончила справлять нужду, вскочил и стал радостно прыгать.
В связи с инцидентом группа Brass Against опубликовала заявление в Facebook. В нем указано, что солистка "увлеклась" и подобное больше не повторится.
Brass Against позиционирует себя в качестве "группы, играющей музыку, которая вдохновляет слушателя на социальные и личные изменения".
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