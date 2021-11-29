Министры G7 срочно соберутся: в чем причина [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Правительство Великобритании инициировало срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения нового штамма коронавируса Омикрон и его распространения. Об этом сообщает DW.
Экстренная встреча состоится 29 ноября.
Лондон уже объявил о принятии мер для сдерживания нового варианта COVID-19 в стране. В частности, каждый прибывший в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть на изоляции до получения результатов.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как выглядит новый и опасный COVID-штамм "Омикрон".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Также в очередной раз стало известно, что вакцинация положительно влияет на борьбу с коронавирусом.
По состоянию на утро четверга, 11 ноября в мире зафиксировано более 252,1 млн случаев заражения коронавирусом
Во вторник, 9 ноября, Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы
С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек
В возрасте 41 года скончался американский дизайнер, модельер и диджей Вирджил Абло