Правительство Великобритании инициировало срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения нового штамма коронавируса Омикрон и его распространения. Об этом сообщает DW.

Экстренная встреча состоится 29 ноября.

Лондон уже объявил о принятии мер для сдерживания нового варианта COVID-19 в стране. В частности, каждый прибывший в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть на изоляции до получения результатов.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как выглядит новый и опасный COVID-штамм "Омикрон".

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