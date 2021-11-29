Недавно певец Григорий Лепс вместе со старшей дочерью Ингой пришел на премьеру фильма и удивил своим внешним видом.

Артист сильно похудел, а на его затылке заметили огромный шрам. В социальных сетях тут же появились десятки сообщений о возможной серьезной болезни певца.

"Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке, беспокоиться не о чем. Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем, не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!", - рассказали в окружении Лепса, пишет starhit.ru.

Как утверждают в окружении Лепса, артист похудел ведя правильный образа жизни.

"Сейчас певец при росте 180 см весит около 75 килограммов. В свободное время он занимается плаванием и много ходит пешком — к примеру, во время отдыха в Италии преодолел более 50 километров за девять часов", - говорят коллеги Лепса.

Напомним, 13 апреля, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Григорию Лепсу.

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