"Сделал уже третью операцию": похудевший Григорий Лепс шокировал шрамами на голове (фото) [ Редактировать ]
Недавно певец Григорий Лепс вместе со старшей дочерью Ингой пришел на премьеру фильма и удивил своим внешним видом.
Артист сильно похудел, а на его затылке заметили огромный шрам. В социальных сетях тут же появились десятки сообщений о возможной серьезной болезни певца.
"Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке, беспокоиться не о чем. Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем, не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!", - рассказали в окружении Лепса, пишет starhit.ru.
Как утверждают в окружении Лепса, артист похудел ведя правильный образа жизни.
"Сейчас певец при росте 180 см весит около 75 килограммов. В свободное время он занимается плаванием и много ходит пешком — к примеру, во время отдыха в Италии преодолел более 50 километров за девять часов", - говорят коллеги Лепса.
Напомним, 13 апреля, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Григорию Лепсу.
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