На канарском острове Ла-Пальма, где происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, поток лавы достиг вод Атлантического океана. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Когда горячая магма вошла в океан, то поднялось густое облако токсичных газов, в связи с чем жителям отдельных районов запретили покидать дома, а также закрыть двери и окна, при этом жителям Санта-Крус посоветовали надеть маски из-за высокой концентрации твердых частиц и диоксида серы в воздухе.

Отмечается, что было принято решение закрыть местный аэропорт. Известно, что с 19 сентября потоки лавы нанесли серьезные повреждения или разрушили 2650 зданий, а тысячи людей покинули свои дома.

Читайте также, в Испании на острове Ла-Пальма, который находится на Канарском архипелаге произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки стали самыми мощными со времени извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Кроме того, на Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан", местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

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