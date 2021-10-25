На Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан".

"Мы находимся на новом этапе, который еще более интенсивный", - сказал научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.

Местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

По состоянию на сегодня лава из вулкана Кумбра-Вьеха разрушила более 2000 зданий, большинство из которых жилые дома, а также покрыла собой более 900 гектаров территории.

Около 7500 жителям острова пришлось бежать в течение последних пяти недель.

Читайте также, на острове Ла-Пальма на Канарах не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Огненное стихийное бедствие дополнилось землетрясениями и вспышками молний, возле извержения вулкана заметили молнии, они могут возникать поскольку столкновение частиц пепла создает электрический заряд.

Кроме того, на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров, вместе с тем были зафиксированы выбросы вулканических камней на расстояние 1 километра.

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