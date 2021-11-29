В Одессе во время урока на школьников рухнул потолок (видео) [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Сегодня, 29 ноября, в одесской школе №111 во время урока обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Одессы.
Во время инцидента в помещении находились дети.
Видео с места происшествия обнародовали сами школьники. На нем видно, как часть потолка не выдержала и свалилась прямо на головы детям.
Куски штукатурки рассыпались по партам и полу. На видео слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли нормально.
Как сообщают местные СМИ, один ребенок травмирован.
Ранее писали, как в канадской школе лось ворвался в класс и сорвал урок.
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