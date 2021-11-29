Сегодня, 29 ноября, в одесской школе №111 во время урока обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Одессы.

Во время инцидента в помещении находились дети.

Видео с места происшествия обнародовали сами школьники. На нем видно, как часть потолка не выдержала и свалилась прямо на головы детям.

Куски штукатурки рассыпались по партам и полу. На видео слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли нормально.

Как сообщают местные СМИ, один ребенок травмирован.

Ранее писали, как в канадской школе лось ворвался в класс и сорвал урок.

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