Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 ноября установлен на таком уровне: 30,6481 гривен за евро (+0,0729 грн). При этом курс евро на 29 ноября составляет 30,5752 гривен за евро.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

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