Группа исследователей из Японского национального института биомедицинских инноваций сумели вылечить ВИЧ-инфекцию у обезьяны, благодаря испытаниям новейшего препарата. Об этом сообщает новостное агентство NHK.

Таким образом, эксперты ввели обработанный ВИЧ обезьянам, которые накануне получили прививку новым препаратом.

Отмечается, что изначально вирус "атаковал" организм, однако через некоторое время он начал умирать. В настоящее время планируется начать клинические испытания своего изобретения.

Читайте также, американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что к концу 2021 году начнет первую фазу испытаний на людях двух мРНК-вакцин против вируса иммунодефицита человека. Препараты на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) используют совершенно новый подход к созданию вакцин.

Кроме того, испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Комитет национальной безопасности Австралии принял решение перенаправить средства на закупку уже готовых препаратов.

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